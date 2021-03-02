شؤون الكنائس في فلسطين تدين جرائم الاحتلال بحق المقدسات

القدس المحتلة-سانا

طالبت اللجنة العليا لشؤون الكنائس في فلسطين المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت اللجنة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اعتداء مستوطنين الليلة الماضية على دير الكنيسة الرومانية في مدينة القدس المحتلة وإشعالهم النار في مدخله ما أدى إلى تضرر بابه الرئيسي قبل أن يتمكن كاهن الكنيسة من إخمادها مشيرة إلى أن هذا هو الاعتداء الرابع على الدير خلال أقل من شهر.

وأوضح البيان أن تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينتي القدس المحتلة والخليل جزء من مخططات الاحتلال التهويدية ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقفها ومحاسبة الاحتلال على خرقه لكل الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العبادة وتجرم الاعتداء على المقدسات.