الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل الأمطار فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يمتد في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا الى غائم مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة أحيانا فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين خفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج ويكون الجو مائلا للبرودة ليلاً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….