البدء بصيانة خط الجر الثاني لمياه الشرب المغذي لأحياء مدينة اللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأت ورشات الصيانة في مؤسسة مياه الشرب باللاذقية صباح اليوم إصلاح العطل الطارئ على خط الجر الثاني من نبع السن وذلك بالقرب من تجمع مشاتل الهنادي.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس مضر منصورة في تصريح لمراسل سانا أنه بموجب اعمال الصيانة سيتم قطع مياه الشرب عن احياء في مدينة اللاذقية تشمل الصليبة ومشروع الصليبة والزراعة والبعث والأوقاف والطابيات والعنابة والكورنيش الجنوبي ومشروع شريتح والمشاحير التحتانية والمشروع الخامس وقنينص ومشروع الزين والسجن والفاروس ومشروع الريجي والمارتقلا وحارة علي جمال وشارع القوتلي وشارع بغداد وشارع بور سعيد وشارع الجمهورية وبشكل جزئي عن احياء العوينة والمشروع الأول والثاني و/مشروع ب/ والمشروع السابع والاميركان إضافة إلى جزء من قرى الشريط الساحلي في حميميم وبستان الباشا والمطار وغنيري.

ولفت منصورة إلى أنه تم الاعلان عن موعد الاصلاح الذي يستدعي قطع مياه الشرب قبل يومين لتمكين اهالي الاحياء المتأثرة بالقطع من اتخاذ الاحتياطات المناسبة لهم مؤكدا ان ورشات الصيانة ستعمل على مدار الساعة لإنجاز اعمال الصيانة قبل الوقت المحدد لها في /48/ ساعة وإعادة ضخ المياه بشكل فوري بعد انجاز الصيانة المطلوبة.