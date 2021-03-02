SCS-NET
الشريط الأخباري

تشارنوغورسكي: سورية دولة لها تاريخ عريق وتحظى بأهمية عالمية

2021-03-02

براتيسلافا-سانا

أكد رئيس الحكومة السلوفاكي الأسبق يان تشارنوغورسكي أن سورية دولة لها تاريخ عريق وهي تحظى في الوقت نفسه بأهمية جيوسياسية عالمية.

وقال تشارنوغورسكي في حديث لموقع ايسكرا السلوفاكي الالكتروني إن “الغرب دعم الإرهاب في سورية ولكن ما حدث فيها من تطورات جاء بنتائج مختلفة عما خطط الغرب له حيث استطاعت أن تحقق انتصارات على الإرهابيين وتفشل مخططاتهم” مشيراً إلى أن الدول الغربية لجأت بعد ذلك إلى فرض اجراءات عقابية اقتصادية أحادية الجانب على سورية.

ودعا تشارنوغورسكي حكومة بلاده إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية وتعميق التعاون معها.

انظر ايضاً

تشارنوغورسكي: سورية تدافع عن سيادتها وستنتصر على الاحتلال الأجنبي

براتيسلافا-سانا جدد رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق يان تشارنوغورسكي موقفه الداعم لسورية التي تدافع عن سيادتها …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved