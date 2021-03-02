تشارنوغورسكي: سورية دولة لها تاريخ عريق وتحظى بأهمية عالمية

براتيسلافا-سانا

أكد رئيس الحكومة السلوفاكي الأسبق يان تشارنوغورسكي أن سورية دولة لها تاريخ عريق وهي تحظى في الوقت نفسه بأهمية جيوسياسية عالمية.

وقال تشارنوغورسكي في حديث لموقع ايسكرا السلوفاكي الالكتروني إن “الغرب دعم الإرهاب في سورية ولكن ما حدث فيها من تطورات جاء بنتائج مختلفة عما خطط الغرب له حيث استطاعت أن تحقق انتصارات على الإرهابيين وتفشل مخططاتهم” مشيراً إلى أن الدول الغربية لجأت بعد ذلك إلى فرض اجراءات عقابية اقتصادية أحادية الجانب على سورية.

ودعا تشارنوغورسكي حكومة بلاده إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية وتعميق التعاون معها.