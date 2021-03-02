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إجمالي الوفيات بكورونا في المكسيك يتجاوز الـ 186ألفاً

2021-03-02

عواصم-سانا

سجلت المكسيك 437 وفاة و2343 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي الوفيات بالمرض وصل إلى 186152 حالة فيما بلغ إجمالي الاصابات مليونين و89281 إصابة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 3943 إصابة و358 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و451011 اصابة والوفيات إلى 70463 حالة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم عن 11 إصابة جديدة بالفيروس جميعها وافدة من الخارج ليبلغ مجمل الإصابات في البر الرئيسي الصيني 89923 إصابة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.

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