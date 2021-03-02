نوفافاكس الأميركية تعتزم طلب ترخيص للقاحها المضاد لكورونا خلال الربع الثاني من العام الحالي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة نوفافاكس الدوائية الأميركية أنها تأمل أن تقدم خلال الربع الثاني من العام الحالي طلباً للترخيص للقاحها المضاد لكورونا في بريطانيا على أن تقدم بعد ذلك بوقت قصير طلباً مماثلاً في الولايات المتحدة.

وفي بيان أصدرته بمناسبة صدور نتائجها الفصلية ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية قالت نوفافاكس إنها “تأمل أن تقدم إلى الهيئة البريطانية الناظمة للقطاع الصحي بحلول الربع الثاني من عام 2021 طلباً للحصول على ترخيص طارئ لاستخدام لقاحها المضاد لكورونا.. كما أنها تجري حوارا مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) وتأمل أن تقدم في الولايات المتحدة طلبا للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح”.

بدوره أعرب المدير التنفيذي للشركة ستانلي إرك في تصريح عن أمله أن توافق إدارة الغذاء والدواء الأميركية على دراسة البيانات البريطانية معترفاً في الوقت ذاته بأنه ليس لديه أي “ضمان” بأنها ستفعل ذلك.

وكانت نوفافاكس أعلنت في نهاية كانون الثاني الماضي أن التجارب السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة على لقاحها وشملت 15000 شخص أظهرت أنه فعال بنسبة 6ر95 بالمئة ضد فيروس كورونا وبنسبة 84.6 بالمئة ضد النسخة البريطانية المتحورة من الفيروس.

وأبرمت الحكومة البريطانية اتفاقاً لشراء 60 مليون جرعة من هذا اللقاح حال حصوله على الترخيص اللازم.