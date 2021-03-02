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هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب كولومبيا

2021-03-02

بوغوتا -سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر مناطق في غرب كولومبيا دون ورود أي تقارير عن ضحايا أو إصابات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها في بيان إن “الهزة وقعت على بعد11 كيلومتراً جنوب مدينة أوراو وكان مركزها على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض” مشيرة إلى أنه لم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو مصابين أو وقوع أضرار مادية جراء هذه الهزة.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب في الرابع والعشرين من كانون الأول 2019 مناطق وسط كولومبيا ما أدى إلى اشتغال صفارات الإنذار في العاصمة بوغوتا.

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