واشنطن تحدد مسؤولاً سابقاً بالاستخبارات السعودية على صلة بقتل خاشقجي

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم تحديد مسؤول “كبير” سابق باستخبارات النظام السعودي على صلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 دون ذكر اسمه.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله في إفادة صحفية اليوم إن الولايات المتحدة تركز على السلوك المستقبلي للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها على بعض المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بمقتل خاشقجي والتي لم تشمل ولي العهد ابن سلمان.

وأشار برايس إلى أن مبيعات الأسلحة للنظام السعودي في المستقبل “سيتم تقييمها على أساس المصالح والقيم الأمريكية” لافتاً إلى أن بلاده “حثت” النظام السعودي على حل قوته للتدخل السريع.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كشفت الجمعة الماضي نسخة رفعت عنها السرية من تقرير للمخابرات الأمريكية عن مقتل خاشقجي جاء فيه: “نحن نرى أن ولى العهد السعودي وافق في 2018 على عملية في إسطنبول للقبض على خاشقجي أو قتله” مضيفاً: “ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في السعودية والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية ابن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي”.