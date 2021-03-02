تعادل ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

تعادل ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 1-1 في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجنب ريال مدريد الخسارة أمام ضيفه بعد أن خطف تعادلاً قاتلاً بعد تقدم سوسيداد عن طريق كريستيان بورتوغيز في الدقيقة الـ 55 حيث أدرك فينيسيوس جونيور التعادل للملكي بالدقيقة الـ 90.

وبذلك يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة الوصيف بينما استقر ريال سوسيداد بعد هذا التعادل في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وله مباراة مؤجلة.