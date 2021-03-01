عشرات الضبوط التموينية في ريف دمشق واللاذقية وحماة ودرعا

محافظات-سانا

نظمت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات ريف دمشق واللاذقية وحماة ودرعا عشرات الضبوط التموينية بحق فعاليات تجارية واقتصادية ومحطات وقود ومخابز مخالفة.

ففي ريف دمشق أغلقت عناصر المديرية محطة محروقات في التل وضبطوا محطة في أشرفية صحنايا بمخالفة تقاضي زيادة في الأسعار وأربعة مخابز تموينية في الكسوة وحفير فوقا والرحيبة ودوما تقوم بإنتاج خبز سيء المواصفات والصنع وتبيع ربطة الخبز بوزن ناقص وبسعر زائد وملحمة في كفر بطنا تقوم بغش مادة كباب الفروج بإضافة مخلفات الفروج بعد طحنها وإضافة التوابل والبهارات إليها.

كما نظمت 53 ضبطاً تموينياً شملت مخالفات عدم إبراز فاتورة الشراء وطرح مواد مخالفة للمواصفات وحيازة مواد منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار في عدد من المحال والفعاليات التجارية بالمحافظة.

وفي اللاذقية نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 52 ضبطاً تموينياً بحق عدد من المخالفين من الفعاليات التجارية والأفران شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في مناطق العنابة وهنانو والزراعة وجبلة وكرسانا وعدم حيازة فواتير بالجملة وسعر زائد وأجور بدل خدمات إضافة إلى ضبط لمحطة محروقات بمخالفة التعبئة بطريقة غير مشروعة “بيدونات”.

كما شملت الضبوط مخبز الغراف لمخالفة نقص وزن الخبز ومخالفة بيع الخبز دون كيس لمخبز رسيون وفرم لحم فروج بشكل مسبق وحيازة مواد منتهية الصلاحية وضبط بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر في مدينة اللاذقية.

وفي حماة ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مخبز الحسني يقوم بتهريب سبعة أكياس من الدقيق التمويني بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء ومعملاً لإنتاج الشوكولا والسكاكر بداخله مواد غذائية منتهية الصلاحية “زبدة نباتية” وبائع لحمة في حي الجب يقوم بفرم جلد ونتر الفروج بقصد غش الكباب حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتنظيم الضبوط أصولاً.

وفي درعا نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك 14 ضبطاً تموينياً بحق أصحاب فعاليات مختلفة.

وشملت الضبوط محل سمانة في ازرع بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية وآخر بحق موزع مازوت التدفئة في موثبين بمخالفة نقص كيل وستة ضبوط بحق أصحاب ومستثمري مخابز خاصة في تسيل المقدم والقرفان بمخالفة انتاج خبز سيء الصنع وفي بلدة محجة العوض والسمارة “بمخالفة نقص في وزن ربطات الخبز ومخبز الصلاح الخاص في محجة أيضاً بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل إضافة إلى ضبط بحق رئيس الوردية في مخبز درعا الأول بمخالفة نقص وزن ومعتمد خبز في مدينة درعا بمخالفة الامتناع عن البيع.

وتوزعت باقي المخالفات على فعاليات مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير نظامية.