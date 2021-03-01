الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطلات مطرية في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 5-15

المنطقة الجنوبية 6-16

المرتفعات الجبلية 10-1

المنطقة الوسطى 6-14

المنطقة الساحلية 11-18

المنطقة الشمالية 4-14

منطقة الجزيرة 5-17

المنطقة الشرقية 6-20

منطقة البادية 5-17