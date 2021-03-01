رمضان: نسعى للنهوض بنادي المجد وإعادته إلى واجهة المنافسة

دمشق-سانا

أكد رئيس نادي المجد صلاح رمضان أن جهودا كبيرة تبذل للنهوض بالنادي وألعابه الرياضية لإعادته إلى واجهة المنافسة مشيراً إلى أنه يجري حاليا التركيز على فريقه الكروي الذي ينافس ضمن فرق الدرجة الأولى بطموح العودة إلى الدرجة الممتازة.

وقال رمضان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر النادي “نادي المجد من الأندية العريقة ولديه جمهور واسع كما أن لاعبيه سبق أن تألقوا في العديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية التي يمارسها لذلك نعمل بكل إمكانياتنا لإعادة الألق لهذا النادي وخصوصا بكرة القدم حيث كان النادي من فرق المقدمة في دوري المحترفين”.

وأضاف رمضان: نعمل على تصحيح الاستثمارات الحالية في النادي بالتزامن مع بناء استثمارات جديدة ستبصر النور قريبا للوصول إلى درجة الاكتفاء الذاتي بما ينعكس إيجابا على الارتقاء بمستوى اللاعبين وإعادة تفعيل الألعاب التي سجلت غيابا ملحوظا بعد أن افتقدت تجهيزات ومستلزمات التدريب خلال الفترة السابقة.

مدرب الفريق الكروي هشام شربيني أوضح أن الإدارة الجديدة للنادي لا تألو جهدا ضمن الإمكانيات المتاحة للنهوض بالفريق والعمل جار بالتنسيق معها ضمن خطوات مدروسة ومرحلية خلال منافسات الدوري الحالي الذي يخوضه الفريق “حيث ننافس فرقا تحضرت جيداً وطموحها كطموحنا بالتأهل في نهاية هذا الدوري إلى الدرجة الممتازة لذلك فإن المباريات القادمة ستشهد ضغطا كبيرا يتطلب مزيدا من الصبر” للخروج بالنتيجة المطلوبة وصولا إلى طموحنا المنشود والعودة إلى مكاننا الطبيعي بين فرق المحترفين.