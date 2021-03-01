الصين تجدد رفضها التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

دعت الصين اليوم الولايات المتحدة واستراليا إلى الكف عن التدخل بشؤونها الداخلية ولا سيما ما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين قوله خلال مؤتمر صحفي تعليقاً على دعوة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين مؤخراً إلى الإفراج عن أشخاص تم اعتقالهم في هونغ كونغ “إلقاء القبض على المشتبه بهم جنائياً والمتهمين بارتكاب جرائم تقويض سلطة الدولة ومحاكمتهم وفقاً للقانون إجراء مبرر لإنفاذ القانون من قبل شرطة هونغ كونغ”.

وتساءل وانغ ما إذا كانت واشنطن تسمح للدول الأخرى بإبداء ملاحظات “غير مسؤولة” حول أنشطة إنفاذ القانون العادية في بلادها مؤكداً أن الصين دولة تحكمها سيادة القانون كما أن القانون والنظام يسودان هونغ كونغ حيث يقف الجميع على قدم المساواة أمام القانون.

وقال ” نؤيد إدارة هونغ كونغ الخاصة للقضاء على الأنشطة غير القانونية والإجرامية وفقاً للقانون وحماية الأمن القومي والأمن والإستقرار في هونغ كونغ” داعياً الجانب الأمريكي إلى احترام سيادة القانون ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال.

وفيما يتعلق بإصدار استراليا تأشيرات لسكان هونغ كونغ الذين يطلبون اللجوء بزعم مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان قال وانغ إن “موقف الصين بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ ثابت وواضح مشدداً على أنها جزء من الصين وشؤونها شؤون صينية داخلية بحتة ولا تتحمل أي تدخل من أي دولة أجنبية”.

ودعا المتحدث الصيني استراليا إلى التوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ لتجنب الحاق المزيد من الضرر بالعلاقات الصينية الاسترالية.