بدء التسجيل لاختبار اللغة الأجنبية للقيد في الماجستير بجامعة حماة

حماة-سانا

بدأ المعهد العالي للغات في جامعة حماة استقبال طلبات الطلاب الراغبين بالاشتراك في اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير والذي سيقام في الـ 13 من الشهر الجاري في مبنى كلية الطب البيطري.

وأشار رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان لمراسل سانا اليوم إلى أن التسجيل للاختبار المذكور يستمر حتى العاشر من الشهر الجاري مبيناً أنه يمكن الاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل من خلال لوحة الإعلانات في المعهد العالي للغات أو موقع الجامعة على الإنترنت.

وكان أول اختبار للقيد في درجة الماجستير بجامعة حماة هذا العام قد تم إجراؤه في شهر كانون الثاني الماضي.