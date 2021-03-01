فنلندا تفرض حالة الطوارئ بسبب تفشي كورونا

هلسنكي-سانا

فرضت سلطات فنلندا اليوم حالة الطوارئ بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وظهور سلالات جديدة من الفيروس في البلاد.

وأوضح قرار أصدره مجلس الوزراء الفنلندي نشره موقعه الرسمي اليوم أنه تقرر إغلاق مراكز وصالات الرياضة والساونا العامة والمسابح كما سيتم إغلاق مؤسسات تقديم الطعام وفي وقت لاحق الشهر الجاري إضافة إلى فرض إغلاق كامل لمدة ثلاثة أسابيع إضافة إلى إلزام الفنلنديين الذين يدخلون البلاد تقديم اختبار سلبي للفيروس.

وسجلت فنلندا حتى الآن 58064 إجمالي الإصابات بالفيروس و750 إجمالي حالة وفاة وفق أحدث إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.