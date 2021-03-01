الحكم على ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بتهم الفساد واستغلال النفوذ

باريس-سانا

أصدرت محكمة باريس اليوم حكماً على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

واتهم ساركوزي البالغ من العمر 66 عاماً بمساعدة القاضي جيلبرت أزيبرت في عام 2014 على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.

وأشارت المحكمة إلى أن استخدام المحادثات التي تم التنصت عليها بين ساركوزي وأزيبرت كانت قانونية طالما أنها ساعدت في إظهار أدلة على الجرائم المتعلقة بالفساد التي ارتكبها الرئيس الفرنسي الأسبق وأن الوعد المعلن بوضوح من ساركوزي للقاضي يشكل في حد ذاته جريمة فساد بموجب القانون الفرنسي حتى لو لم يتم الوفاء به.

وسيواجه ساركوزي محاكمة أخرى في الشهر الحالي مع 13 اخرين بتهمة الحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2012 وهي المرة الأولى في تاريخ فرنسا الحديث يتهم فيها رئيس سابق بالفساد.