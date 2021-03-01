زراعة السويداء.. حملة تحصين للأبقار ضد التهاب الجلد العقدي

السويداء-سانا

بدأت مديرية الزراعة بالسويداء حملة تحصين وقائي مجانية للأبقار ضد التهاب الجلد العقدي “الكتيل” تفاديا لأضراره الإنتاجية والاقتصادية على الثروة الحيوانية.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم ذكر رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية الطبيب البيطري كميل مرشد أن الحملة تستهدف نحو 15 ألف رأس وتستمر خلال الشهر الحالي في مختلف مناطق المحافظة وتتزامن مع حملة جار العمل عليها حاليا للتحصين الوقائي المجاني للأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية.

وأضاف أن واقع الثروة الحيوانية بالمحافظة جيد ولا يوجد أي انتشار للأمراض السارية والمعدية مع ظهور بعض الحالات الفردية أحيانا والتي يسيطرعليها في حينها.

وقدمت مديرية الزراعة بالسويداء خلال العام الماضي 891 ألف لقاح وقائي للأبقار والأغنام والماعز ضد الأمراض السارية والمعدية.

عمر الطويل