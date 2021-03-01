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هيئة شؤون الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسير ضرغام جبارين

2021-03-01

القدس المحتلة- سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني ضرغام جبارين جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

ونقلت وكالة معا عن الهيئة قولها في بيان اليوم.. إن الأسير جبارين المعتقل منذ عام 2018 يعاني من مرض شلل الأطفال ومن كسر في رجله ويحتاج لرعاية خاصة وجلسات علاج طبيعي وجهاز خاص لمساعدته على المشي والتنقل لكن سلطات الاحتلال تمتنع عن تقديم العلاج له.

ويواجه نحو4500 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني1800 أسير منهم أمراضا متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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