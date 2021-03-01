نتائج جيدة لناديي الشعلة والشيخ بدر في بطولة دوري الشباب الأول للكاراتيه

درعا-طرطوس-سانا

حقق ناديا الشعلة والشيخ بدر نتائج جيدة في منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الشباب الأول للأندية بالكاراتيه للفئات تحت الـ 16 والـ 18 والـ21 عاما وفوق الـ18 عاماً للقتال الفردي والكاتا للذكور والإناث التي أقيمت في الصالة الرئيسة بمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية.

وظفر الشعلة الرياضي بثلاث ميداليات ذهبية عبر وسيم خميس وسيدرة خميس وهدايا عليان وأربع فضيات لمحمد نور خميس ويزن خميس واحمد المحمد ومحمد الباشندي وبرونزية لأحمد الخطيب.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدربا الشعلة صلاح الحسين ومعتز ابو عليقة أن هذه النتائج تحققت بفضل التدريب الجيد ودعم الإدارة ورغبة اللاعبين واللاعبات في تحقيق نتائج متقدمة مؤكدين أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات تم تحقيقها في مرحلة سابقة ولا سيما في بطولة الجمهورية للأندية المفتوحة التي أقيمت الشهر الفائت.

ونال نادي الشيخ بدر ميداليتين فضيتين عبر هدار علي ولبنى ابراهيم وبرونزية لفراس سميا.

إداري الفريق نسيم سليمان أوضح أن مشاركة نادي الشيخ بدر الرياضي في دوري الشباب للكاراتيه كانت جيدة واستطاع لاعبونا إحراز نتائج رائعة بفضل جهود إدارتهم ومتابعتهم وتدريبهم المستمر لافتاً إلى أن فريقه حقق في بطولة الجمهورية للأندية التي أقيمت في دمشق مؤخرا ذهبية وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

يشار إلى أنه حقق المركز الأول بفئة تحت الـ 16 عاماً نادي الجيش تلاه الشعلة ثم الشرطة المركزي وبفئة تحت الـ 18 عاماً جاء العربي أولا تلاه تشرين ثم شقا وبفئة فوق الـ 18 عاماً ظفر بالمركز الأول الجيش ثم بردى فالشرطة وبفئة تحت الـ 21 عاماً حصل جرمانا على المركز الأول تلاه شبيبة اللاذقية ثم الجيش.

قاسم مقداد-نجوى العلي