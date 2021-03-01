دخول اتفاقية المؤشرات الجغرافية بين الصين والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ

بكين-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية عن دخول الاتفاقية الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن المؤشرات الجغرافية حيز التنفيذ اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن الوزارة قولها في بيان.. “تم توقيع اتفاقية المؤشرات الجغرافية بين الصين والاتحاد الأوروبي في الـ 14 من أيلول عام 2020 بعد 22 جولة من المفاوضات الرسمية التي انطلقت منذ 2011 وتعد أول اتفاقية ثنائية شاملة رفيعة المستوى للصين بشأن المؤشرات الجغرافية كما أنها ستسهل الصادرات والواردات من المنتجات ذات الصلة”.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي العام الماضي وبلغ حجم التجارة الثنائية 5ر649 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً للاتفاقية تمت حماية مئة مؤشر جغرافي من كل جانب ومن المقرر أن تخضع قائمة المؤشرات الجغرافية الثانية التي تتكون من 175 مؤشراً جغرافياً من كل جانب لإجراءات الحماية خلال السنوات الأربع القادمة.

وتعد المؤشرات الجغرافية ملصقاً يستخدم لتحديد الأصل الجغرافي للمنتج وهو نوع مهم من حقوق الملكية الفكرية.