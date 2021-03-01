الكرملين: قرار عودة القرم إلى روسيا قانوني

موسكو-سانا

أكد الكرملين أن قرار عودة القرم إلى روسيا قانوني معرباً عن رفضه تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص هذا الملف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الكرملين تأكيده في بيان عدم حدوث “ضم قسري للجزيرة” وأن الضم كان قانونياً.

وكان بايدن قال في بيان يوم الجمعة الماضية إن: “الولايات المتحدة لم ولن تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وستواجه التصرفات العدائية الروسية بحق أوكرانيا”.

وعادت شبه جزيرة القرم إلى روسيا بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لمصلحة هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في آذار 2014.