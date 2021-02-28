شركة صينية تطلق سيارات ذاتية القيادة للتجربة مجاناً

بكين-سانا

أطلقت شركة “دونجفنج موتور” الصينية تجربة ركوب مجاني لسيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لها في مقاطعة هوبي بمدينة ووهان الصينية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الشركة قولها في بيان إن أكثر من 40 مركبة ذاتية القيادة أطلقت عليها الشركة اسم “روبو تاكسي” تم وضعها على الطرق في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المدينة.

وأوضحت الشركة أنه تم تزويد “روبو تاكسي” بنظام “بيدو” للملاحة وبكاميرات عالية الدقة ورادار ليدي ورادار بالموجات الميليمترية والتموضع عبر الأقمار الاصطناعية.

وكشف رئيس مشروع القيادة الذاتية لمركز الشركة التكنولوجي ني نيج أن الكمبيوتر العملاق على متن المركبات المذكورة مزود بأحدث تكنولوجيات شبكات اتصال الجيل الخامس ومن المتوقع أن يحدد بدقة وبسرعة سيناريوهات حركة المرور المختلفة ما يسمح بتشغيل سلس وآمن لسيارات الأجرة.

وتعتزم الشركة إطلاق أكثر من 200 سيارة أجرة دون سائق في ووهان خلال الأعوام الثلاثة القادمة.