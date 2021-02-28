المباشرة بتنفيذ مشروع الأرصفة في شارع سينما فؤاد بدير الزور

دير الزور-سانا

باشرت ورشات فرع الشركة العامة للطرق والجسور في المنطقة الشرقية تنفيذ مشروع الأرصفة في شارع سينما فؤءاد الواقع ضمن الأحياء المحررة بمدينة دير الزور.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس رائد منديل في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه ضمن خطة التعافي لأحياء مدينة دير الزور المحررة تتواصل عملية إعادة تأهيل سوق “شارع سينما فؤاد” والمنطقة المحيطة به حيث باشرت ورشات الشركة العامة للطرق والجسور بموجب عقد مبرم مع مجلس المدينة بتنفيذ مشروع الأرصفة للشارع الرئيسي في السوق بعد إنجاز أعمال تأهيل البنى التحتية بالشارع من صرف صحي ومياه وكهرباء واتصالات ومد قميص اسفلتي.

ولفت منديل إلى أن إعادة تأهيل هذا الشارع الحيوي ستسهم بعودة الحياة الاقتصادية والتجارية إلى السوق والأحياء المحيطة به والتي تشهد عودة مكثفة للأهالي.

بدوره بين مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور بالمنطقة الشرقية المهندس عزيز عزي أن قيمة العقد المبرم مع مجلس المدينة تبلغ 20 مليون ليرة وان المشروع يمتد بطول نحو 1 كم وتتضمن أعماله صب طبقة بيتونية وتركيب حجر رديف ومد مواد منتخبة وصب أرضيات للأرصفة لافتا إلى أن مدة تنفيذ العقد تبلغ 40 يوما لكن ورشات الشركة تكثف العمل لإنهاء الأعمال بمدة أقصر.

ونوه عدد من أصحاب المحال التجارية في السوق بالجهود المبذولة لإعادة تأهيله مؤكدين أنهم قاموا بصيانة وترميم محالهم لكون هذا السوق من أبرز معالم مدينة دير الزور التجارية والاقتصادية.