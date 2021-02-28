التربية: غداً حملة مكافحة الديدان المعوية لتلاميذ وطلاب مدارس التعليم الأساسي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية بدء حملة مكافحة الديدان الطفيلية التي تستهدف تلاميذ وطلاب مدارس التعليم الأساسي الحلقتين الأولى والثانية من الصف الأول حتى التاسع اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وتستمر الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حسب بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه لمدة ثلاثة أسابيع وتتضمن توزيع المستحضر الدوائي “المبيندازول” عيار 500 ميليغرام بمعدل حبة واحدة لكل تلميذ وطالب.

وأكدت الوزارة أن الدواء آمن وفعال وقابل للمضغ وبنكهة محببة للأطفال وسهل البلع ويمكن أن ينحل بالماء بسرعة.

وتهدف الحملة إلى تقليل انتشار الطفيليات المعوية والوقاية من المضاعفات المرتبطة بها كالإسهال وفقر الدم وسوء التغذية والتي تؤثر بالنتيجة على معدل نمو وتركيز الأطفال في سن المدرسة.