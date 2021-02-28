هيئة الاستثمار توافق على تشميل مشروع تصنيع السجاد والموكيت الآلي في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق

دمشق-سانا

وافقت هيئة الاستثمار السورية على تشميل مشروع تصنيع سجاد وموكيت آلي في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بحيث يستفيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه.

وأكد مدير عام الهيئة مدين دياب في تصريح لمندوب سانا أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع المشمل تصل إلى 13 مليون متر مربع سنوياً ويؤمن نحو 150 فرصة عمل ومدة تنفيذه ثلاث سنوات بتكلفة تقديرية تبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية.

وأشار دياب إلى أن الهدف من تشميل المشروع المذكور دعم قطاع الصناعات النسيجية الحيوي وتوظيف المزايا التنافسية السورية في هذا المجال لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة معدلات الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وكانت هيئة الاستثمار السورية أعلنت بداية الشهر الجاري موافقتها على تشميل مشروع لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي لأغراض طبية.

وسيم العدوي