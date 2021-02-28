المركزي: الودائع في المصارف العامة والخاصة تسجل نمواً بمعدل 64% حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

دمشق-سانا

سجلت الودائع في المصارف العامة والخاصة نمواً بمعدل 64 بالمئة حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي مقارنة بنهاية العام 2019.

ووفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعي لمصرف سورية المركزي فإن إجمالي الودائع المذكورة بلغ 7.169 مليارات ليرة سورية مقارنة بـ 4.355 مليارات في نهاية عام 2019 بمعدل نمو 64 بالمئة وبمقدار تغيير 2.808 مليار ليرة.

وبين تقرير المركزي أن ودائع المصارف العامة توزعت بمقدار نحو 65 بالمئة للمصارف العامة وأكثر من 21 بالمئة للمصارف الخاصة وما يزيد على 13 بالمئة للمصارف الإسلامية.

ووفقاً للتقرير سجل المؤشر العام لسوق دمشق للأوراق المالية 9.703 نقاط مقارنة بـ 9.758 نقاط في تداولات الأسبوع السابق بقيمة تداولات أسبوعية إجمالية تقدر بـ 1.65 مليار ليرة سورية.