تمديد التسجيل لامتحان الهندسة المعلوماتية الموحد لغاية 3 آذار القادم

دمشق-سانا

مدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة التسجيل لامتحان الهندسة المعلوماتية الموحد (دورة آذار 2021) لغاية يوم الأربعاء الموافق الـ 3 من آذار القادم.

وكان المركز حدد موعد إجراء الامتحان يوم السبت الموافق الـ 13 من آذار القادم لطلاب السنة الخامسة في كليات الهندسة المعلوماتية (برمجيات وشبكات وذكاء صنعي) في الجامعات السورية الحكومية والخاصة قيد التخرج والراغبين بالتقدم للدراسات العليا.

ويمكن للطلاب التسجيل للامتحان إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز ودفع الرسوم الخاصة بالامتحان للطلاب من داخل سورية 4500 ليرة لطلاب الجامعات الحكومية و7500 ليرة لطلاب الجامعات الخاصة في المصرف التجاري السوري و150 دولاراً للطلاب المتقدمين عبر مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية خارج سورية على الحساب الخاص بالجامعة.