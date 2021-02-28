عمال الصيانة في كهرباء حماة يعيدون تأهيل أكثر من 200 محولة ووضعها بالخدمة

حماة-سانا

أعاد عمال وفنيو قسم صيانة مراكز التحويل الكهربائية في الشركة العامة لكهرباء حماة تأهيل 202 محولة كهربائية متضررة نتيجة الإرهاب ووضعها بالخدمة في ريف المحافظة محققين وفراً مالياً تجاوز 800 مليون ليرة.

وأوضح رئيس قسم صيانة مراكز التحويل في الشركة عمار سبع العرب في تصريح لمراسلة سانا أن عمال القسم المكون من 5 فنيين تمكنوا من تصميم بعض قواطع التوتر المتوسط والذي تبلغ تكلفة القاطع الواحد منها نحو 2 مليون ليرة بينما لم يكلف إصلاحه 20 ألف ليرة بالاعتماد على قطع تبديلية متوافرة ضمن المستودع فضلا عن صيانة لوحات التوتر المنخفض التي تصل قيمتها اليوم إلى 4 ملايين ليرة في حين لم يكلف إصلاحها أكثر من 50 ألف ليرة إضافة إلى صيانة كابلات التوتر والمنصهرات والبارات وذلك بالاعتماد على أدوات بسيطة مثل آلات اللحام وصاروخ الجلخ والمثاقب الثابتة والمتحركة.

وأشار سبع العرب إلى أن حصيلة الأعمال المنفذة خلال السنوات الـ 10 الماضية كانت إعادة تأهيل محولات كهربائية باستطاعة تتراوح ما بين 25 و50 و100 و200 ك.ف.أ وتم وضعها بالخدمة منها 175محولة في ريف المحافظة الشرقي و10 في الريف الشمالي و8 في الريف الجنوبي و9 في الريف الغربي وإعادة التيار الكهربائي للأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم التي هجرهم منها الإرهاب.

وبين سليمان الضاهر الذي أمضى 18 عاماً في عمله ضمن القسم أن ظروف العمل الصعبة لم تثن العمال عن القيام بواجبهم في إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين بالرغم من تعرضهم للأخطار وصعوبة وصولهم إلى بعض مناطق الأعطال وتعرضهم لاعتداءات من قبل الإرهابيين مبينا أن هناك سيارتين تتبعان للقسم مزودتين بمعدات وتجهيزات للعمل الميداني من مولدة كهربائية باستطاعة 3 آلاف واط وملحمة وتجهيزات أخرى.

بدوره أوضح عبد المعطي جروش الذي أمضى 8 سنوات من العمل ضمن القسم وهو عامل تعرض للإصابة أثناء عمله في إصلاح أحد مراكز التحويل أن عمله واجب وطني وإنساني بالرغم من تعرضه للخطر مرات عدة.

من جانبهما ذكر العاملان مأمون الأسود وعبد اللطيف الشيخ خليل أنهما يعملان اليوم على صيانة خطوط التوتر المنخفض والمحولات في الأماكن السكنية حيث تتعرض هذه الخطوط لأعطال دائمة بسبب الطلب الكبير على الكهرباء.

المهندس أحمد اليوسف مدير عام شركة كهرباء حماة لفت إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال الكهرباء الذين يلبون واجبهم دون كلل أو ملل ويتجاوزون مختلف العقبات وحجم الأعطال لإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل بأسرع وقت ممكن.

سهاد حسن