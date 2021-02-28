غداً انطلاق مهرجان التسوق الشهري بصالة الجلاء بالمزة

دمشق-سانا

تنطلق في صالة الجلاء الرياضية بالمزة في دمشق يوم غد الاثنين الدورة الرابعة عشرة بعد المئة من مهرجان التسوق العائلي (صنع في سورية) والذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها لغاية الثامن من آذار القادم.

رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أوضح في تصريح لمندوب سانا أن الدورة الحالية ستقام بمشاركة أكثر من 150 شركة صناعية من مختلف المحافظات السورية وتعرض تشكيلة واسعة من مختلف المنتجات والسلع الاستهلاكية والمنزلية والألبسة وكافة احتياجات الأسرة بعروض خاصة وتخفيضات بالأسعار تتراوح ما بين 15 و50 بالمئة مشيراً إلى أن المهرجان سيتابع توزيع قسائم شرائية مجانية مقدمة من إدارة الغرفة إلى ذوي الشهداء كما سيترافق مع إقامة حملات تذوق وهدايا وسحوبات على ميداليات ذهبية لزوار المهرجان.

رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي بين في تصريح مماثل أن ما يميز الدورة الـ 114 إقامة خيمة خارجية إضافة للصالة المغلقة تضم أكبر عدد من الشركات التي ترغب بالمشاركة.

أحمد سليمان