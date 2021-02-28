كهرباء درعا: بدء توسيع محطة تحويل الباسل

درعا-سانا

بدأت الشركة العامة لكهرباء درعا بالتعاون مع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أعمال توسيع استطاعة محطة تحويل الباسل من 20 ميغا فولط أمبير إلى 40 ميغا فولط امبير.

وبين مدير عام الشركة المهندس هاني المسالمة في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من أعمال التوسعة هو القدرة على استيعاب مزيد من كميات الكهرباء الواردة للمحطة وزيادة عدد المخارج التي تزود بالتيار الكهربائي في نفس التوقيت.

وأضاف المسالمة إن التوسعة ستتم من خلال تركيب محولة إضافية باستطاعة 20 ميغا فولط أمبير إضافة إلى المحولة الموجودة وهي باستطاعة مماثلة.