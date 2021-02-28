SCS-NET
الشريط الأخباري

توزيع أكثر من 26 ألف سلة غذائية للأسر المحتاجة في الحسكة

2021-02-28

الحسكة-سانا

وزع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة 26185 سلة غذائية للأسر المحتاجة منذ بداية العام الجاري.

وبين رئيس فرع المنظمة في الحسكة علي منصور في تصريح لسانا أن المساعدات الغذائية الموزعة تضمنت 11650 سلة غذائية إضافة إلى كيس دقيق للأسر المحتاجة والفقيرة في ريف محافظة الحسكة و11665 سلة غذائية للأسر في مدينة الحسكة إضافة إلى 2870 سلة للأسر الوافدة إلى مدينة الحسكة والمقيمة ضمن مراكز الإيواء.

وأشار منصور إلى أن عمليات التوزيع هي الأولى لفرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خلال العام الجاري وسيكون هناك عمليات توزيع خلال الفترة القادمة بهدف التخفيف من معاناة الأسر في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

انظر ايضاً

تركيب خمسين خزان مياه شرب في مدينة الحسكة

الحسكة-سانا ركب فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة خمسين خزان مياه شرب بسعة خمسة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved