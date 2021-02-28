توزيع أكثر من 26 ألف سلة غذائية للأسر المحتاجة في الحسكة

الحسكة-سانا

وزع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة 26185 سلة غذائية للأسر المحتاجة منذ بداية العام الجاري.

وبين رئيس فرع المنظمة في الحسكة علي منصور في تصريح لسانا أن المساعدات الغذائية الموزعة تضمنت 11650 سلة غذائية إضافة إلى كيس دقيق للأسر المحتاجة والفقيرة في ريف محافظة الحسكة و11665 سلة غذائية للأسر في مدينة الحسكة إضافة إلى 2870 سلة للأسر الوافدة إلى مدينة الحسكة والمقيمة ضمن مراكز الإيواء.

وأشار منصور إلى أن عمليات التوزيع هي الأولى لفرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خلال العام الجاري وسيكون هناك عمليات توزيع خلال الفترة القادمة بهدف التخفيف من معاناة الأسر في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.