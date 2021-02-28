مياه درعا: حفر وتجهيز عدد من الآبار

درعا-سانا

أنجزت مؤسسة مياه الشرب في درعا حفر وتجهيز بئر رخم بريف درعا الشرقي بغزارة 25 مترا مكعباً في الساعة لتعويض نقص المياه المتوقع صيفاً.

وبين المهندس محمد المسالمة مدير المؤسسة في تصريح لـ سانا أن الورشات تتابع حفر الآبار في كل من الحارة ونمر إضافة إلى رفع وتنزيل عدة آبار في بلدات السهوة وعالقين وصيدا وغصم وام ولد موضحا أن الورشات قامت بصيانة لوحات الآبار في محطتي ضخ الحارة والبرنس ومجموعات توليد محطة تل الجموع بالريف الشمالي الغربي.

وأضاف أنه تم تأمين مجموعة توليد لبئر المساكن في مدينة ازرع وصيانة خط الدفع المغذي لقرى كوية وبيت اره وعابدين ومعرية من محطة آبار صيدا الجولان.

يشار إلى أن المؤسسة وضعت مشروع إرواء ريف درعا الشمالي في مرحلة الضخ التجريبي بكلفة مليار ليرة مطلع هذا الشهر.