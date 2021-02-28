7890 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و6 في الصين

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 7890 إصابة و157 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المانيا بلغ حتى الآن مليونين و442336 إصابة والوفيات 70045 حالة.

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم إنها سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي جميعها وافدة من الخارج وذلك مقابل 10 حالات في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد إلى 89893 إصابة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.

وفي كولومبيا أعلنت وكالة الهجرة الوطنية أمس عن تمديد إغلاق حدودها البرية والنهرية لمدة ثلاثة أشهر حتى الأول من حزيران المقبل في إطار الإجراءات الرامية للحد من انتشار الفيروس.