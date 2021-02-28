استشهاد خمسة يمنيين في مجزرة جديدة لطيران العدوان السعودي

صنعاء-سانا

استشهد خمسة يمنيين وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم إثر مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي في مدينة الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان شن غارتين على منزل مواطن يمني في حي الربصة السكني بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد خمسة يمنيين وجرح ثلاثة آخرين.

ويواصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 وتم أمس ارتكاب 184 خرقاً جديداً للاتفاق.