اختتام المرحلة الأولى من بطولة دوري الشباب الأول للكاراتيه

اللاذقية-سانا

اختتمت منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الشباب الأول للأندية بالكاراتيه للفئات تحت 16 و18 و21 وفوق 18 عاما للقتال الفردي والكاتا للذكور والإناث في الصالة الرئيسية بمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية.

وحقق المركز الأول بفئة تحت 16 عاما نادي الجيش تلاه الشعلة ثم الشرطة المركزي وبفئة تحت 18 عاماً جاء العربي أولا تلاه تشرين ثم شقا وبفئة فوق 18 عاماً ظفر بالمركز الأول الجيش فالشرطة ثم بردى وبفئة تحت 21 عاماً حصل جرمانا على المركز الأول تلاه شبيبة اللاذقية ثم الجيش.

وفي تصريح لـ سانا أوضح رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد محمود ميا أن هذه البطولة تقام لأول مرة ضمن روزنامة الاتحاد وستكون على ثلاث مراحل فبعد اللاذقية ستكون المرحلة الثانية في حلب والثالثة في دمشق لافتا إلى أن الغاية منها إكساب اللاعبين المشاركين نقاطاً تصنيفية تضاف إلى رصيدهم ليتأهل المتفوقون منهم للمشاركة في الدوري الممتاز.

ونوه ميا بالمستوى الفني الجيد للاعبين الشباب المشاركين وبالتنظيم اللافت مشيرا إلى أن هذا المستوى يعكس اهتمام أنديتهم باللعبة لأن النادي هو الركيزة الأساسية لتطوير المواهب والارتقاء والنهوض بها وصقلها وتأهيلها ما ينعكس إيجابا على منتخباتنا الوطنية.

يشار إلى أن اتحاد الكاراتيه نظم الشهر الماضي بطولة الجمهورية المفتوحة للأندية والبيوتات الرياضية وحققت نجاحاً متميزاً من حيث المشاركة الكبيرة والتحكيم والتنظيم والنتائج اللافتة.

هناء صقور