باريس سان جيرمان يفوز على ديغون برباعية نظيفة في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه ديغون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل لباريس سان جيرمان كل من اللاعبين مويس كين وكيليان مبابي “ثنائية” ودانيلو بيريرا في الدقائق 6 و32 و51 و82 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة وصعد لوصافة الترتيب مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة عن المتصدر ليل الذي يستضيف ستراسبورغ غداً ضمن الجولة ذاتها في المقابل تجمد رصيد ديغون عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي لكرة القدم.