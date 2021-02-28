لايبزيغ يفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز فريق لايبزيغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل لبوروسيا مونشنغلادباخ كل من اللاعبين يوناس هوفمان في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وماركوس تورام في الدقيقة الـ 17 فيما سجل للايبزيغ كل من كريستوفر نكونكو ويوسف بولسن وألكسندر سورلوث في الدقائق الـ 57 والـ 66 والـ 95 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع لايبزيغ رصيده إلى 50 نقطة ليرتقي الى المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني فيما تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 33 نقطة في المركز الثامن في المسابقة.