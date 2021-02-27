رهف الأبرش… شابة تبدع بالتطريز على القماش والأشغال اليدوية

حمص-سانا

بجهود شخصية طورت الشابة رهف الأبرش موهبتها في التطريز والرسم على الأقمشة لتصنع قطعاً فنية اتسمت بجمالها ودقتها.

وحولت رهف موهبتها إلى مشروع صغير يؤمن لها مردوداً مادياً فضلاً عن ملء وقت فراغها مبينة في لقاء مع سانا الثقافية أن هواية التطريز والشك على القماش بدأت خلال دراستها الجامعية عندما صممت مجموعة من المطرزات البسيطة لتتحول هوايتها فيما بعد إلى مهنة.

وتستخدم الشابة رهف في عملها الخرز واللولو والكريستال وقماش الساتان إضافة إلى ألواح الخشب وخيوط التطريز الملونة وتسوق لأشغالها إلكترونياً عن طريق صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار بسيطة جداً.

برصيد الشابة عدد كبير من قطع الاكسسوار وطارات التطريز للمواليد الجدد والمناسبات الاجتماعية المختلفة وهي تسعى إلى تحقيق طموحها بأن يكبر مشروعها ويضم كل ما يتعلق بالأشغال اليدوية وحتى قطع الأثاث.

ورهف الأبرش من مواليد مدينة حمص وهي خريجة تسويق الكتروني.

لارا أحمد