كوبا تدين العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية

هافانا-سانا

أدانت كوبا العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية مؤكدة أنه انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا في تغريدة له على موقع تويتر “تدين كوبا العدوان الأمريكي على الجمهورية العربية السورية في محافظة دير الزور قرب الحدود السورية العراقية”.

وشدد رودريغيز على أن هذا “العدوان يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة وسلامة أراضي هذا البلد الشقيق والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين طالبت اليوم مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على الأراضي السورية ومنع تكرارها.