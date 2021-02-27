معتقلة روسية سابقة تفضح ممارسات التعذيب داخل السجون الأمريكية

نيويورك-سانا

كشفت الروسية ماريا بوتينا التي كانت معتقلة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب جنسيتها وانتمائها عن مدى ضراوة التعذيب الذي تعرضت له داخل السجن الأمريكي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتينا قولها اليوم في حديث تلفزيوني إنها تعرضت لمختلف أصناف التعذيب من بينها إجبارها من قبل المحققين على تناول عقاقير مجهولة إضافة إلى مواد مثيرة للهلوسة مشيرة إلى تحرش الحراس بها يومياً وابقائهم أضواء الزنزانة مشتعلة.

وأضافت بوتينا إنه تم نقلها إلى زنزانة عقابية حيث بقيت هناك لمدة أربعة أشهر رغم أنه وفقاً للمعايير الدولية لا يسمح ببقاء السجين في مثل هذه الزنزانة أكثر من 15 يوماً.

وتدعي الولايات المتحدة الدفاع عن حقوق الإنسان وتتخذ من هذا الشعار ذريعة للتدخل في شؤون البلدان الأخرى رغم أن سجونها تشهد حالات تعذيب عديدة وفق العديد من الشهادات والوقائع.