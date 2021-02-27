غوغل تطور جيلاً جديداً من الهواتف الذكية

واشنطن-سانا

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة غوغل تعمل حالياً على تطوير جيل جديد من هواتف بيكسل الشهيرة ومن أبرزها سيكون هاتف “أ 5 بيكسل” وستكون نسخاً معدلة من هواتف “أ 4 بيسكل” و”بيكسل جي 5″ وبعضها سيكون قادراً على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وذكر موقع روسيا اليوم أن هاتف “أ 5 بيكسل” سيحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة وهيكل بأبعاد 156.2 73.2 8.8 مم ويزود بشاشة “أولد” قادرة على عرض فيديوهات بدقة فول أتش دي وسيزود بماسح لبصمات الأصابع سيكون مثبتاً على واجهته الخلفية وعلى الكاميرا الأمامية يتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ولم تصرح غوغل بشكل رسمي بعد عن موعد الإعلان عن جيلها الجديد من الهواتف لكن بعض التسريبات تشير إلى أن هذه الأجهزة قد تظهر في الربع الثاني من العام الجاري.