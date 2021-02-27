من مباراة الفتوة والحرجلة ضمن الجولة18 من الدوري الممتاز

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
كوبا تدين العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية
2021-02-27
فنزويلا تدين بشدة العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور
2021-02-27
برلمانية تشيكية تدين العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور
2021-02-27
لبنان يعلن فتح مركزي المصنع والعبودية في الـ 3 من آذار المقبل أمام اللبنانيين الراغبين بالعودة من سورية
2021-02-26
شخصيات وأحزاب لبنانية تدين العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور
2021-02-26
طهران: العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور انتهاك صارخ للسيادة السورية
2021-02-26
سيناتور أمريكي: “الأعمال العسكرية الهجومية” دون موافقة الكونغرس غير دستورية
2021-02-26
محليات
صباغ: العلاقات السورية الروسية متجذرة ومتينة ومتميزة على الدوام
2021-02-27
برعاية الرئيس الأسد.. الاحتفال بتخريج الدورة الخامسة والثلاثين (قيادة وأركان)-فيديو
2021-02-27
درج باب توما… نافذة على الذكريات
2021-02-27
الداخلية تنفي العثور على فتاة تعرضت لاستئصال أعضاء في درعا
2021-02-27
إعادة تفعيل خط سير قدم عسالي ابن النفيس
2021-02-27
سورية تطالب مجلس الأمن مجدداً بالتحرك الفوري لوقف واشنطن عن الاستمرار في عدوانها وجرائمها على أراضيها
2021-02-27
توزيع مساعدة صحية للأسر النازحة من مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة
2021-02-27
رياضة
حماة تستضيف التجمع النهائي الأول من دوري الرجال بكرة اليد
2021-02-27
سيدات محردة في صدارة دوري الدرجة الثانية بكرة السلة
2021-02-27
خطاب يواصل صدارته لدوري الدرجة الثانية بكرة القدم بحماة
2021-02-27
الرياضة السورية تحتفي بعيدها الذهبي غداً
2021-02-27
بطولة تنشيطية مفتوحة بكرة المضرب بالسويداء
2021-02-27
بوبيرين يتأهل إلى نهائي بطولة سنغافورة
2021-02-27
شفيونتيك تفوز بلقب بطولة أديلايد للتنس
2021-02-27
اقتصاد
غرام الذهب يتراجع 7 آلاف ليرة في الأسواق المحلية
2021-02-27
اللاذقية.. ضبط سيارتين تحويان 1650 كغ من الدقيق التمويني للاتجار به في السوق السوداء
2021-02-26
ستاندرد أند بورز 500 وناسداك يفتحان على ارتفاع بعد خسائر حادة
2021-02-26
بي أم دبليو تتوقع بطالة غير مسبوقة بسبب المعايير الأوروبية الجديدة
2021-02-26
تراجع أسعار الذهب
2021-02-26
هبوط حاد بالليرة التركية
2021-02-25
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 46.82 نقطة
2021-02-25
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الشريط الأخباري
صباغ: العلاقات السورية الروسية متجذرة ومتينة ومتميزة على الدوام
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من مباراة الفتوة والحرجلة ضمن الجولة18 من الدوري الممتاز
2021-02-27
تصوير: محمد السعدوني
مباراة الفتوة والحرجلة
2021-02-27
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