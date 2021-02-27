تجارب انتقاء منتخب حمص لرفع الأثقال لفئة الشباب

حمص-سانا

أقامت اللجنة الفنية لرفع الأثقال بحمص تجارب انتقاء منتخب المحافظة لفئة الشباب بمشاركة 22 لاعبا.

وتم انتقاء اللاعبين أحمد الجاسم وموسى الشمالي ومجتبى القواف وعبد القادر الأمين وباسل سراس وعبد الهادي مندو ومهدي الشيخ وهادي فواز وعبد الكريم طعمة.

رئيس اللجنة الفنية محمد سري النجار ذكر في تصريحه لمراسلة سانا الرياضية أن التجارب شهدت منافسة قوية وتحسنا ملحوظا في المستويات الفنية للاعبين.

واللاعبون المشاركون في بطولة تجارب الانتقاء مثلوا أندية الوثبة والشرطة والعمال والمخرم والرستن.

هنادي ديوب