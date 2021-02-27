اختتام بطولة حمص للشطرنج لفئة الرجال

حمص-سانا

اختتمت بطولة حمص للشطرنج لفئة الرجال التي أقيمت في صالة النادي العمالي بحمص بمشاركة 50 لاعبا من اندية العمال والنصر الوطني والشبيبة والوثبة والمركز التدريبي.

وظفر بالمركز الأول بشار الزلمة تلاه ادوار لطيفة وكلاهما من النصر ثم ورد رزوق من الوثبة ويعرب الشريف من العمال ومالك التوبة من الشبيبة.

وفي تصريح لنشرة سانا الرياضية بين رئيس اللجنة الفنية للشطرنج محمود ربيع أهمية هذه البطولة التي استمرت تسعة أيام والتي أقيمت على النظام السويسري بتسع جولات لافتا إلى أنه شارك في البطولة إلى جانب فئة الرجال أبطال من الفئات العمرية حيث نال الطفل لطيفة المركز الثاني.

وأضاف ربيع إن المنافسات كانت قوية وتم اختيار المتميزين وأصحاب المراكز الأولى للمشاركة في بطولة الجمهورية لافتا إلى ضرورة إدخال هذه اللعبة ضمن المناهج المدرسية باعتبارها من الألعاب التي تنشط العقل والذاكرة وتعود الأطفال منذ الصغر على التفكير والتحليل.

وأشار المدرب بشار مصطفى إلى أهمية البطولات التنشيطية الأسبوعية التي تقام في النادي العمالي الرياضي بين اللاعبين من مختلف الفئات العمرية والتي تسهم في تطوير أدائهم.

بدوره رئيس نادي العمال طاهر الفارس قال: “سادت الأجواء الرياضية الحماسية النادي العمالي لمدة تسعة أيام عبر بطولة الشطرنج للرجال ولاسيما أن للنادي باعا طويلا في تلك اللعبة فهو يضم معظم لاعبي الشطرنج في حمص”.

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