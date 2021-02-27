تميز الأندية الريفية في بطولة حمص لكرة القدم

حمص-سانا

تأهلت فرق أندية الكرامة والوثبة والمخرم وتدمر إلى الدور الثاني من بطولة حمص لكرة القدم لفئتي الناشئين والاشبال والتي أقيمت مبارياتها على أرض منشأة البعث.

رئيس اللجنة الفنية ماهر دالاتي بين في تصريحه لمراسلة سانا الرياضية أن الفرق المشاركة تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات لعبت في الدور الأول وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة وتأهل أبطال المجموعات للدور الثاني الذي سينطلق الأسبوع القادم بالنظام ذاته لافتا إلى أهمية هذه البطولة في انتقاء اللاعبين المميزين لرفد منتخب المحافظة بفئتي الأشبال والناشئين وإلى تميز بعض الأندية الريفية فيها.

يذكر أن الفرق المشاركة في البطولة التي انطلقت منتصف الشهر الحالي مثلت أندية الوثبة والكرامة والمخرم وتلكلخ والرستن وتلبيسة وتدمر وتلقطا وبتيسة والشرطة.

هنادي ديوب