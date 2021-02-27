الاتحاد يفوز على النواعير ويبتعد بصدارة دوري كرة القدم للشباب

محافظات-سانا

قلب الاتحاد تأخره أمام النواعير بهدف إلى فوز بهدفين لهدف في المرحلة الثامنة عشرة لدوري كرة القدم لفئة الشباب ليبتعد بهذا الفوز بصدارة الدوري.

كما فاز تشرين على الشرطة بثلاثة أهداف لهدفين والوحدة على جبلة والمجد على الحرية بذات النتيجة بهدفين لهدف فيما فاز الكرامة على الوثبة بهدف دون رد والطليعة على حطين بهدف دون مقابل أيضا وتعادل الجيش مع المحافظة بهدفين لمثلهما.

وبهذه النتائج يتصدر الاتحاد الترتيب بـ 48 نقطة وتشرين 38 نقطة ثم الطليعة 35 نقطة والمحافظة 29 نقطة والوثبة 28 نقطة والنواعير 24 نقطة ثم الحرية والكرامة ولكل منهما 23 نقطة فالجيش 21 نقطة وحطين 20 نقطة وجبلة 18 نقطة والوحدة والشرطة بـ 16 نقطة والمجد بـ 11 نقطة.