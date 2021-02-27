تحسن ملحوظ في ألعاب القوى بحمص

حمص-سانا

شهدت ألعاب القوى في حمص تحسنا ملحوظا في بطولات الجمهورية التي حققتها

وفي النشاطات والفعاليات التي أقامتها مؤخرا.

رئيس مكتب ألعاب القوى في فرع الاتحاد الرياضي بحمص بتول ناصر قالت في تصريح لمراسلة سانا الرياضية.. “إن اللعبة سجلت تطورا مهما العام الماضي حيث تمكن لاعبو المحافظة وفي جميع الفئات من إحراز مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية التي جرت بالسويداء ودير عطية واللاذقية” مضيفة.. إن المنتخب الوطني يضم العديد من لاعبي حمص وهذا دليل على امتلاكنا مواهب متميزة مشيرة في الوقت ذاته الى الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل المدربين في المحافظة لصقل المواهب وتطويرها بهدف الارتقاء بواقع هذه اللعبة.

وأوضحت ناصر أن اللجنة الفنية لألعاب القوى أقامت العديد من الفعاليات منها سباق الضاحية وبطولات المحافظة للفئات جميعها لافتة إلى أن الأندية الممارسة للعبة هي الكرامة والنصر والوثبة والمخرم والعمال إلى جانب مركزيين تدريبين.

هنادي ديوب