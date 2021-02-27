الجيش يلتقي حطين في قمة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

يلتقي الجيش مع حطين في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم التي تنطلق اليوم ويلتقي فيها أيضا تشرين مع الوحدة وجبلة مع الساحل والإتحاد مع الوثبة والشرطة مع الحرية والكرامة مع الطليعة والحرجلة مع الفتوة.

مدرب حطين حسين عفش لفت في تصريح لمراسل سانا الرياضي إلى صعوبة المباراة التي ستجمع فريقه مع الجيش لكونها مفتوحة على كل الاحتمالات وخصوصا أن الفريقين ينافسان تشرين على الصدارة فحطين لا يبتعد سوى بنقطة واحدة عن الجيش وبثلاث نقاط عن تشرين.

مدرب تشرين ماهر بحري أشار إلى أن فريقه لا يزال يعاني من غياب ستة لاعبين بسبب الإصابة ورغم ذلك فإنه تحضر للقاء منافسه الوحدة ودرس نقاط قوته وضعفه وسيخوض المباراة بمعنويات عالية لتحقيق الفوز وتعزيز الصدارة.

مدرب جبلة عمار الشمالي أوضح أن فريقه سيدخل مباراته مع الساحل بطموح الفوز لتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة واغتنام ثلاث نقاط ثمينة وبالتالي التقدم نحو منتصف الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الثامن.

مدرب الطليعة طارق جبان بين أن مباراة فريقه مع الكرامة ستكون صعبة لأنها تجمعه مع فريق جيد يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين ومدربا خبيرا كما أن الطليعة يعاني من غياب لاعبين بارزين هما احمد العمير وخالد المبيض للحرمان مبينا أنه تم توجيه اللاعبين بضرورة التركيز في هذه المباراة المهمة على أمل الخروج بنتيجة ايجابية وخاصة أن نتائج الفريق في مرحلة الإياب حتى الآن جيدة.

بدوره مدرب الكرامة احمد عزام أكد أهمية النقاط الثلاث لفريقه رغم صعوبة المباراة مشيرا إلى أهمية الفوز للعودة إلى سكة الانتصارات والمنافسة على الصدارة من جديد ولا سيما في حال خدمتنا نتيجة مباراة الجيش الثاني وحطين الثالث لأنه في حال فوزنا وتعثر الجيش فإننا سنتقدم إلى الوصافة.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 37 نقطة يليه الجيش بـ 35 نقطة ثم حطين بـ34 نقطة ثم الكرامة بـ33 نقطة فالوحدة بـ32 نقطة ثم الطليعة بـ27 نقطة فالوثبة بـ22 نقطة ثم الاتحاد بـ20 نقطة وجبلة بـ 19 نقطة والشرطة بـ18 نقطة والحرجلة بـ14 نقطة والساحل بـ9 نقاط والفتوة والحرية8 نقاط.