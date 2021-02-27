لبنان يعلن فتح مركزي المصنع والعبودية في الـ 3 من آذار المقبل أمام اللبنانيين الراغبين بالعودة من سورية

بيروت-سانا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان فتح مركزي المصنع والعبودية الحدوديين في الـ 3 من آذار المقبل امام اللبنانيين الراغبين بالعودة من سورية.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم إنه استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء اللبناني المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق سيتم السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سورية إلى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ الـ 3 من آذار المقبل.

وأوضح البيان أن عودة اللبنانيين ستكون اعتباراً من الساعة التاسعة ولغاية الساعة الثامنة عشرة شرط حيازتهم على فحص “بي سي آر” نتيجته سلبية ولا تزيد مدته على 96 ساعة من سورية وأن يخضعوا مجدداً لفحص “بي سي آر” على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة اللبنانية.