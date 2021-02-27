طهران: العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور انتهاك صارخ للسيادة السورية

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية مساء أمس.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة قوله إن هذا العدوان الذي يأتي استمراراً للاعتداءات المتواصلة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة الأراضي السورية وخرقاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان ومن شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن هذا العدوان جرى في الوقت الذي توجد فيه القوات الأميركية بصورة غير شرعية في الأراضي السورية منذ عدة أعوام وتقوم بنهب ثرواتها الطبيعية ومنها النفط التي تعد حقاً طبيعياً للشعب السوري مشيراً إلى أن القواعد الأميركية غير الشرعية الموجودة في الأراضي السورية تقوم بتدريب العناصر الإرهابية وتستخدمها أداة لتحقيق أغراضها.

وكانت روسيا والصين أدانتا في وقت سابق اليوم الاعتداء الأمريكي مؤكدتين أنه “انتهاك غير مقبول للقانون الدولي”.

وأدانت سورية بأشد العبارات العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية مساء أمس وأكدت أنه يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها الالتزام بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب.